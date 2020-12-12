Калуга, 12 декабря, 2020, 20:03 — ИА Регнум. В Калугу 12 декабря прибыл ретропоезд, который доставил туристов, воспользовавшихся новогодним предложением от РЖД.

Пресс-служба Городской думы Калуги Стартовал проект «Калуга – новогодняя столица России»

Проект «Калуга — новогодняя столица России» стартовал. По городу в парадном строю прошли 250 дедов морозов и их снегурочек. Открылись визит-центры и Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремёсел.

«Впервые наш город стал новогодней столицей страны. Городские власти постарались по-особому украсить Калугу, подготовили для калужан и наших гостей множество праздничных мероприятий, — заявил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Проведена огромная работа по подготовке к празднованию, впереди нас ждут ярмарки, концерты, спортивные и развлекательные программы, арктическое и огненно-пиротехническое шоу, гастрономический фестиваль, театрализованные представления, конкурсы и квесты. Развлечения на любой вкус для взрослых и детей. Уверен, что праздники подарят всем нам множество приятных впечатлений и позитивных эмоций, которые так нужны нам в это непростое время!».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, мероприятия проходят на открытых площадках с соблюдением всех норм безопасности.