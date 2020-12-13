Вашингтон, 13 декабря, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Американская корпорация SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7. Об этом 13 декабря говорится в сообщении компании в Twitter.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

https://twitter.com/SpaceX/status/1338171107124211712

«Развертывание SXM-7 подтверждено», — говорится в сообщении.

Старт состоялся в 12:30 по времени восточного побережья (20:30 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на геостационарную орбиту американский радиовещательный спутник Sirius SXM-7, был отменен за 30 секунд до старта.

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