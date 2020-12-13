Москва, 13 декабря, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он обратился к президенту России Владимиру Путину, о том, что республика остро ощущает то, как «острие атак из-за пределов нацелено на Россию», породило спор среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

»Остриём из-за границы он сейчас всё будет объяснять», — шутит Владисандр Л.

Некоторые пользователи оказались уверены в том, что Лукашенко говорит искренне и они солидарны с его мнением. Они считают, что иностранные государства действительно направили своё «острие» в сторону Российской Федерации.

«А разве Лукашенко в этом утверждении не прав? О России ведь речь. Или нет нагнетания конфронтации со стороны Запада по отношению к России? Есть. И попытки дестабилизации порядка на границах, и множащиеся санкции, с целью нанести экономический вред, ослабить, раскачать ситуацию. Довести до возмущений, волнений, бунтов, майданов, а там! Цель достигнута, сейчас мы вас научим демократии, она же у вас уже была в девяностые. Мы расскажем, как вам поделиться, уменьшиться, всё разрушить», — пишет Всеволод Б.

Тем не мене, ряд пользователей припомнили Лукашенко о том, что он ещё совсем недавно заявлял, что, мол, Россия сама проявляет агрессию в сторону Белоруссии. Они обвинили главу республики в двуличии.

«Ещё недавно говорил, что Россия хочет захватить Белоруссию, засылает своих наёмников для этого. А теперь, оказывается, Россия — брат и Путин помоги! Ну хитёр…», — поделился Александр П.

Других же пользователей возмутило то, что Лукашенко слишком часто в последнее время в своих обращениях стал обращать внимание на некую угрозу из-за границы. Они уверены, что данная риторика вызвана внутриполитическим кризисом в Белоруссии.

«Слушать даже не возможно эту мыльную оперу. Все вокруг враги, а наш лидер, мол, чистый ангел», — написал пользователь Дмитрий.

Напомним, 11 декабря глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, в котором он обратился к президенту России Владимиру Путину, о том, что республика остро ощущает то, как «острие атак из-за пределов нацелено на Россию».