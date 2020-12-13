Симферополь, 13 декабря, 2020, 22:06 — ИА Регнум. Призыв экс-представителя Украины на переговорах по Донбассу, бывшего посла страны в Минске Романа Бессмертного провести военную операцию по захвату Крыма вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР На Украине

»Когда пойдёт завоёвывать, фамилия ему точно не поможет», — шутит пользователь под псевдонимом «СССР оплот мира!».

Многие комментаторы отметили тот факт, что Крым уже седьмой год как вернулся в состав России, а злопыхатели со стороны Украины не перестают бросаться столь провокационными заявлениями.

«Близится к концу седьмой год, как крымчане живут в составе России, и, удивление: никаких происшествий, никакой борьбы с оккупацией, которую пророчил ряд политиков. Зато сколько за эти годы высказано неуважительного в адрес этих замечательных людей, и сколько палок в колеса вставлено. Один лишь отказ от водоснабжения чего стоит. Да и подобные глупые высказывания разных «дипломатов» о возвращении силой, или чем там. Успокойтесь уже, дайте людям жить, а сами работайте на благо своей страны. Очевидно же, что позиция России в этом вопросе остается принципиальной, и кукареки ни к чему не приведут», — считает Роман А.

Некоторые отметили, что подобное высказывание бывшего украинского дипломата характеризует кадровую политику в данной стране в целом. Тем не менее, они уверены, что обращать внимание на подобное не стоит.

«Посол (хоть и бывший) — как бы дипломат. Дипломатия по-украински: а давайте-ка объявим войну России! В общем-то, не первый пример острого дефицита квалифицированных кадров в соседнем государстве. В принципе, никакой государственной ответственности на упоминаемой персоне не лежит, подобные «смельчаки» там и ещё найдутся. Выступил погромче и сразу прославился. Того и хотел, видимо. Обсуждать фактически нечего, мало ли кто чего скажет», — поделилась мнением Лия В.

Отдельные пользователи предупредили руководство Украины, что если они действительно решат объявить России войну, то пусть сначала подумают.

«Было бы не плохо, даже превосходно. Надеюсь, что наши танки не остановятся на границе», — пишет пользователь под псевдонимом «Мирлюблюя».

Напомним, 11 декабря экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.