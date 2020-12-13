Москва, 13 декабря, 2020, 21:40 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые устроил стрельбу из окна Maybach, сообщает 13 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

M 93 Автомобиль Mercedes-Maybach

«Инцидент произошел вечером в воскресенье на Тверской улице. Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись», — сказал собеседник издания.

По данному факту проводится проверка, разыскивается автомобиль. Данных о пострадавших в полицию не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Московской области дорожный конфликт перерос в стрельбу из травматического оружия. ЧП произошло в селе Немчиновка Одинцовского городского округа.

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