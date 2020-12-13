Калуга, 13 декабря, 2020, 22:19 — ИА Регнум. 13 декабря в Калуге продолжилась праздничная программа, проходящая в рамках проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021». Яркими событиями первого дня, 12 декабря, стал парад Дедов Морозов и концерт-открытие на площади «Старый торг» с лазерным шоу.

Дубровин Илья ИА REGNUM Дед Мороз открыл резиденцию

Читайте также: Стартовал проект «Калуга — новогодняя столица России 2021»

Сегодня же главным мероприятием в «Новогодней столице» стало открытие резиденции Деда Мороза и новогодней елки «Встречаем Новый год» в Центральном городском парке культуры и отдыха.

Дубровин Илья ИА REGNUM ПКиО Калуги

У входа собрались представители СМИ. Многочисленные посетители парка не задерживались и направлялись в центр парка — к новогодней ёлке и сцене.

Дубровин Илья ИА REGNUM Посетители ПКиО

Дед Мороз не заставил себя ждать. Пунктуальная новогодняя делегация появилась у входа в парк ровно в два. Многие дети не ожидали такого шествия и тут же облепили сказочных героев.

Дубровин Илья ИА REGNUM Дед Мороз в ПКиО

Дубровин Илья ИА REGNUM Дед Мороз и дети

Рядом с Дедом Морозом следовала его неизменная спутница — Снегурочка, а также Снеговик и Белый Медведь.

Дубровин Илья ИА REGNUM Дед Мороз осмотрел ёлку

Дубровин Илья ИА REGNUM Спутники Деда Мороза

После осмотра ёлки сказочные герои прошли к небольшому деревянному домику, который и оказался резиденций. Организаторы выставили ограждение и строго предупредили о необходимости соблюдения санитарных требований. Однако желающих было очень много.

Дубровин Илья ИА REGNUM Очередь в резиденцию

Дед Мороз произнес небольшую речь для детей и зашел внутрь. За ограждение пустили только пятерых детей с родителями. Всех попросили надеть маски и продезинфицировать руки. Внутрь может войти не более пяти человек.

Дубровин Илья ИА REGNUM Дед Мороз открыл резиденцию

Дед Мороз спрашивал детей об успехах в учебе, о прилежности поведения и добрых делах. По итогам беседы маленькая Полина получила похвальную грамоту за «хорошее поведение, добрые дела и веру в чудеса».

Дубровин Илья ИА REGNUM На приеме у Деда Мороза

Дубровин Илья ИА REGNUM Вручение грамоты

Пока юные посетители рассказывают о своих добрых делах, аниматоры развлекают детей в очереди. Рядом с резиденцией спортсмены проводят зарядку. Резиденция будет работать по выходным дням в декабре и все праздники в январе.

Дубровин Илья ИА REGNUM Игры для детей в очереди

Дубровин Илья ИА REGNUM Спорт

Напротив резиденции расположилась сцена, на которой помощники Деда Мороза развлекают юных зрителей.

Дубровин Илья ИА REGNUM Развлекательная программа для детей

Примерно через час после общения с детьми Дед Мороз и Снегурочка отправились к сцене, на которой прошло торжественное зажигание огней на новогодней ёлке. Лампочки загорелись не сразу, но общие усилия детей, родителей, а также сотрудников ОАО «МРСК Центра и Приволжья» не прошли даром — чудо всё же совершилось.

Дубровин Илья ИА REGNUM Главная ёлка Калуги

Программа «Калуга — Новогодняя столица России 2021» не ограничивалась событиями в парке культуры и отдыха. Так, выходя из парка и пройдя сквер им. В. И. Ленина, можно натолкнуться на Бабу Ягу.

Дубровин Илья ИА REGNUM Баба Яга на Театральной

Дубровин Илья ИА REGNUM Гном-спаситель на Театральной

На Театральной улице организованы различные конкурсы и игры. Здесь также разместилась ярмарка, а забавы привлекают не только детей.

Дубровин Илья ИА REGNUM Ярмарка на Театральной

Дубровин Илья ИА REGNUM Развлечения на Театральной

С другого конца сквера им. Ленина открывается вид на площадь «Старый Торг». Здесь можно увидеть еще одну большую ёлку — она оказалась в центре внимания 12 декабря, на открытии программы.

Дубровин Илья ИА REGNUM Елка у администрации Калужской области

Внутри Гостиного двора, напротив площади, установлена концертная площадка, ёлка, торговые палатки, а также детская площадка под названием «Нескушный городок».

Однако артисты здесь только репетируют. Они готовятся к концертно-развлекательной программе «Новогодний калейдоскоп». Это мероприятие будет проходить каждый день с 13 декабря по 8 января.

Еще одним центром притяжения жителей и гостей Калуги стала Театральная площадь. Здесь также установлена большая ёлка и организована ярмарка.

Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса, Калуга хорошо подготовилась к встрече Нового года. Кроме представленных площадок в городе открыта выставка «Новогодние украшения и подарки», резиденция Снежной Королевы, выставка современной скульптуры «Анималия — 2» и другие площадки, до которых нам предстоит еще добраться.