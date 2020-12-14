Москва, 14 декабря, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что рост цен на продукты является недопустимым, и то, что от министров требуется оперативно отреагировать на данную ситуацию, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

"Бизнес услышал слова Путина и уменьшил цены на продукты. Теперь в «дешёвой» пачке молока будет 0,7 литра, сахара — 0,8 кг, а в баночке с икрой к новогоднему столу ровно 3 икринки. Зато цена ниже», — поделился пользователь Владимир.

Многие комментаторы отметили, что ситуация с ценами на продукты и тарифы ЖКХ была очевидна ещё с лета 2020 года. Уже тогда можно было понять, что правительство не контролирует в полной мере рост цен, и уже тогда, считают люди, президенту России необходимо было вмешаться в ситуацию.

«Обещали держать тарифы (в первую волну пандемии), а в июле повысили! Свет, газ, бензин! Теперь подняли цены от 10−70% и делают удивлённые лица! Как так получилось, никто не знает?! Профильные министерства, затем все вице-премьеры, контролирующие эти министерства, затем премьер, который руководит этой «чудо-командой профессионалов», никто не видел этого до окрика президента?!» — задаётся вопросом Владимир Б.

Некоторые пользователи не смогли найти для себя ответ на вопрос: как правительство будет решать данную проблему. Люди уверены, что цены могут упасть лишь на время, после чего они вновь поползут наверх.

«А как они снизят цены, если после первого января опять подорожает коммуналка, которая всё за собой потянет? Плюс акцизы и различные пошлины тоже индексируют. И что, сдержат рост цен на десять дней до нового года, а потом опять по новой? Или курс валюты понизят? Каким образом они себе представляют сдерживание цен? Опять запретами и штрафами?» — пишет Владимир В.

Отдельные граждане пришли к выводу, что подобная реакция главы государства говорит лишь о том, что правительство попросту не справилось с возложенными на него обязанностями и упустило ситуацию сквозь пальцы.

«Это реальные факты кризисного состояния российской экономики, продолжающегося снижения уровня жизни граждан России и полное отсутствие положительных результатов и эффективности в работе нового правительства РФ. Особенно в вопросах развития экономики и социальной защиты населения страны», — считает Александр А.

Напомним, 13 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что рост цен на продукты является недопустимым, и о том, что от министров требуется оперативно отреагировать на данную ситуацию.