Мурино, Ленинградская область, 13 декабря, 2020, 19:58 — ИА Регнум. В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в воскресенье, 13 декабря, найдено тело 37-летнего мужчины, который участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой Народной Республики и был внесён в базу сайта «Миротворец», который ведут украинские экстремисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Lenobl.ru Мурино

Тело мужчины с явными признаками насильственной смерти было найдено в квартире дома на Воронцовском бульваре города Мурино, расположенного рядом с Петербургом.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по г. Всеволожск, следователи и следователи-криминалисты отдела криминалистики», — сообщили в следственном управлении СКР по Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Уже назначены криминалистические экспертизы, начались оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий преступления.

«Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

На сайте «Миротворец», который в России заблокирован с 2016 года как экстремистский ресурс, выкладываются фамилии и другие личные данные лиц, которых украинские радикалы объявили «врагами Украины», в том числе граждан самой Украины, России и других государств. Некоторые из тех, кто значился на «Миротворце», например украинский писатель Олесь Бузина, погибли от рук преступников.

Напомним, ранее заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро потребовал от депутатов украинского парламента закрыть сайт «Миротворец». По словам представителя миссии ООН, деятельность сайта является незаконной — на нем публикуются личные данные лиц, в частности журналистов. Позже председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что украинский парламент не имеет полномочий закрывать «такие» сайты.