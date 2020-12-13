Абу-Даби, 13 декабря, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (Нидерланды) одержал победу на Гран-при Абу-Даби, это был заключительный, 17-й этап сезона чемпионата мира «Формулы-1».

Morio Макс Ферстаппен

Второе место занял финский пилот Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 11-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Квят заявил, что сезон-2020 получился для него нестабильным. Он отметил, что в этом году у него было много сильных гонок, особенно ему удалось провести сильную вторую половину сезона.

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