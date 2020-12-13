Москва, 13 декабря, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Первый командир СОБРа ГУОП МВД России Александр Зырянов, прослуживший более 30 лет в системе министерства внутренних дел, скончался на 69-м году жизни. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России.

Мвд.рф Александр Зырянов

«10 декабря … скончался ветеран Службы по борьбе с организованной преступностью, первый командир легендарного СОБРа ГУОП МВД России… Зырянов Александр Иванович, — говорится в сообщении. — … Светлая память о Зырянове … навсегда сохранится в наших сердцах».

Отмечается, что прощание с Зыряновым состоится 14 декабря. В церкви на Домодедовском кладбище отпевание ветерана начнется в 12:00 мск, а похоронят его там же, на Аллее Славы.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря в Республике Алтай скончался председатель Государственного собрания — Эл Курултая Владимир Тюлентин.

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