Саранск, 13 декабря, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Футболисты «Тамбова» на своем поле уступили казанскому «Рубину» в матче восемнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 13 декабря на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Дмитрий Голубович Илья Самошников

Героем встречи в составе гостей стал Илья Самошников, который забил единственный мяч на 20-й минуте.

Отметим, что после восемнадцати матчей в чемпионате России «Рубин» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Футболисты «Тамбова», в активе которых 12 баллов, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле переиграли московское «Динамо» в матче восемнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

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