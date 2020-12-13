Москва, 13 декабря, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Возможности для пересмотра подходов к глобальному сотрудничеству во время пандемии коронавируса ещё не упущены, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Я считаю, что тот шанс, который дан сейчас нашему разуму, нашему существованию в принципе как цивилизации, я не хочу думать, что он уже упущен. Я всё-таки надеюсь на лучшее», — сказала она в эфире телеканала «Звезда», отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова подчеркнула, что реализация этого шанса зависит от каждого человека, а не только от политических и экономических лидеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что среди российских дипломатов есть случаи летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19. Много российских дипломатов болеют в посольствах, добавила она.

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