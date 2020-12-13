Калуга, 13 декабря, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Главный Дед Мороз России открыл свою резиденцию в Центральном городском парке культуры и отдыха Калуги, сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дубровин Илья ИА REGNUM Дед Мороз идет открывать резиденцию

В «новогодней столице России» второй день проходят праздничные мероприятия. Сегодня, 13 декабря, Дед Мороз открыл свою резиденцию и зажег огни на новогодней ёлке в калужском парке культуры и отдыха.

Деда Мороза пришли встретить родители с детьми. Вокруг главного волшебника Нового года сразу собралась группа калужан и гостей города. Дед Мороз осмотрел главную ёлку Калуги, а затем прошёл в свою резиденцию — небольшой деревянный домик.

Резиденция открыта для маленьких посетителей в выходные дни декабря и в праздничные дни января. Дед Мороз уже начал принимать пожелания детей и вручил памятные подарки первым посетителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стартовал проект «Калуга — Новогодняя столица России 2021». Мероприятия посетили послы Финляндии и Японии.