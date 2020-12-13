Приштина, Сербия, 13 декабря, 2020, 23:44 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 13 декабря отреагировала на слова председателя Народной Скупщины Сербии Ивицы Дачича, который заявил, что «Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт солгали, заявив, что сербы устраивали резню и убивали мирных жителей в Косово».

Facebook.com/VjosaOsmaniMP Вьоса Османи

По словам Дачича, администрация Клинтона убивала людей в Сербии ради Великой Албании.

На своей странице в социальной сети Twitter политик назвала заявление политика отвратительным и бесчеловечным.