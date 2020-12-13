Всемирный банк выделит Македонии кредит на развитие начального образования
Скопье, 13 декабря, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Всемирный банк 12 декабря одобрил выдачу Северной Македонии кредита на сумму 21,5 миллионов евро. Средства пройдут на реализацию проекта по поддержке начального образования в стране. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
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Штаб-квартира Всемирного Банка в Вашингтоне
Журналисты отмечают, что в проекте особое внимание уделяется проблемам обеспечения доступа к образованию девочкам, цыганам и другим маргинализированным группам.
Также проект предусматривает реформу системы подготовки и продвижения по карьерной лестнице учителей и других сотрудников начальной школы.
Ожидается, что средства будут возвращены Македонией через 11 лет. На реализацию проекта выделено пять лет.