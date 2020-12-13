Скопье, 13 декабря, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Всемирный банк 12 декабря одобрил выдачу Северной Македонии кредита на сумму 21,5 миллионов евро. Средства пройдут на реализацию проекта по поддержке начального образования в стране. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного Банка в Вашингтоне

Журналисты отмечают, что в проекте особое внимание уделяется проблемам обеспечения доступа к образованию девочкам, цыганам и другим маргинализированным группам.

Также проект предусматривает реформу системы подготовки и продвижения по карьерной лестнице учителей и других сотрудников начальной школы.

Ожидается, что средства будут возвращены Македонией через 11 лет. На реализацию проекта выделено пять лет.