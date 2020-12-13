Шкодер, Албания, 13 декабря, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Вечером в субботу, 12 декабря, в нескольких городах Албании уже в четвертый раз состоялись протесты, поводом к которым стало убийство 25-летнего Клодиана Раши на пороге собственного дома без всякой причины.

Dave Hogg Пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на севере страны, в Шкодре, митингующие подожгли офис Социалистической партии, в настоящее время находящейся у власти. Офис партии находится напротив центральной городской поликлиники, вышедшее из-под контроля пламя угрожало выйти на больничную территорию.

Силы быстрого реагирования применили в отношении протестующих слезоточивый газ. В акциях протеста приняли участие несколько сотен человек.

Глава избирательного штаба Социалистической партии в Шкодре Илир Бечья обвинил в поджоге лидеров оппозиции — главу Демократической партии Албании Люльзима Башу, главу Социалистического движения за интеграцию Монику Крюемади и президента Илира Мету и заявил, что протест не был связан с убийством Руши.