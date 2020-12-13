Оснабрюк, Германия, 13 декабря, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Международная группа учёных разработала методику, позволяющую сравнить уровень когнитивных способностей человекообразных обезьян и воронов. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Aaron Ворон

Высокий уровень когнитивных способностей человекообразных обезьян давно известен. Предыдущие исследования также показали высокий уровень когнитивного развития воронов, являющихся самыми умными среди птиц. Однако ранее исследователи не могли сопоставить уровень когнитивных способностей этих животных.

Группа зоологов под руководством профессора Оснабрюкского университета Симоны Пика разработала методику, позволяющую адаптировать популярный тест на интеллект для человекообразных обезьян для работы с птицами. После этого исследователи испытали новую методику на группе из нескольких птенцов воронов обыкновенных (Corvus corax).

Большую часть тестов вороны прошли столь же успешно, как и приматы. Птицы серьёзно уступили человекообразным обезьянам только в тестах на пространственное мышление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года учёные из Великобритании опубликовали результаты исследования, показавшего, что вороны способны собирать инструменты из нескольких деталей.