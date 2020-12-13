Вашингтон, 13 декабря, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подал в США иск против южнокорейской компании Samsung в связи с нарушениями при отчислении лицензионных платежей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

В Ericsson считают, что южнокорейская компания нарушила договорные обязательства по отчислению лицензионных платежей, за использование технологий, защищённых патентами. Представители Ericsson предупредили инвесторов, что судебное разбирательство может задержать выплаты от Samsung, вследствие чего стоимость акций шведской компании упала на 7%.

Этот судебный спор стал не первым конфликтом Ericsson и Samsung. Предыдущий патентный спор разгорелся в 2012 году. Тогда судебное разбирательство продлилось два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Ericsson подписала соглашение о приобретении американского производителя телекоммуникационного оборудования Cradlepoint за $1,1 млрд.