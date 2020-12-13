Калуга, 13 декабря, 2020, 15:24 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 162 человек за последние сутки, сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе был зарегистрирован 165 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 18 тыс. 1 человека, 1072 человек находятся на лечении, 16 тыс. 800 человек выздоровели, 129 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (268), в Обнинске (128), в Козельском районе (72) и в Кировском районе (71).