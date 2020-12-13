Москва, 13 декабря, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продовольственные товары. Разговор состоялся на совещании с членами правительства 9 декабря. Фрагменты закрытой части совещания были показаны в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» 13 декабря.

Виктор Дени. Капитал (фрагмент)

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров считает, что «Путин подверг жесткой критике не только правительство, но и неожиданно и поспешно солидаризировавшегося с его экономическим блоком своего пресс-секретаря Пескова, который обычно с ним не солидаризируется».

«Но именно Песков от имени президента пообещал решать проблему цен на продовольствие «рыночными методами». Что это всё значит?

Во-первых, это значит, что в голове и риторике правящей либеральной олигархии и примкнувшего к ним Пескова до сих пор господствует примитивная агитка о каких-то «рыночных методах». А их не было никогда в истории и нигде — ни в каком виде, даже при Егоре Гайдаре.

Точно так же экономический либерализм — фикция! Всегда в истории, даже в Британии, он был лишь инструментом власти и олигархии. И сегодня повторять ложь о либерализме, о рынке, который сам себя отрегулирует, — значит обманывать не только свой народ, но и собственную историю либерализма. Эти клятвы в «рыночных методах» при том, что причины роста цен — монополии, олигархии, — это чисто колониальная философия, которая предпочитает продать на экспорт то, что необходимо собственному народу, только потому, что там выше прибыль.

Но если бы этот продавец не занимал монопольное положение на рынке, если бы не пользовался поддержкой государства, он имел бы право на эксперименты. Но такие продавцы не дают конкурентам загнать их в угол, как они того достойны.

И вот Путин жестко отверг колониальные претензии карикатурного олигархического либерализма», — прокомментировал Колеров.

Напомним, в закрытой части совещания Путин прямо сказал, что члены правительства «рассказывают сказки» о ситуации с ценами на продовольствие. Президент потребовал решить вопрос с ценами на продовольствие, начиная со «следующей недели».