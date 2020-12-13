Минск, 13 декабря, 2020, 13:24 — ИА Регнум. В связи с очередной акцией протеста, которая началась сегодня в полдень в Минске и в других городах Белоруссии, очевидцы сообщают о присутствии силовиков и спецтехники в различных районах белорусской столицы, сообщает 13 декабря местное издание TUT.BY.

ИА REGNUM ОМОН в Минске

С самого утра передвижения колонн спецтехники были замечены на Партизанском проспекте, на улицах Орловской и Кальварийской. На площади Франтишка Богушевича в Минске заметили водометы.

К комплексу студенческих общежитий «Студенческая деревня» на проспекте Дзержинского в Минске прибыли автозаки и автобусы силовиков. Также сообщалось о прибытии автозаков на троллейбусное кольцо у станции метро «Пушкинская». Еще по одному автозаку в Минске видели на проспекте Пушкина и в микрорайоне Серебрянка.

Журналисты также сообщают о задержаниях людей во дворах у станции метро «Спортивная», а также о разгоне людей, собравшихся на протест на улице Маяковского.