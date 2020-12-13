Манчестер, Великобритания, 13 декабря, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Французский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал слухи о том, что он намерен уйти из своей команды. Он написал об этом 13 декабря на своей странице в соцсети Instagram.

(сс) Антон Зайцев / soccer.ru Поль Погба

«Я всегда сражался и буду сражаться за «МЮ», моих товарищей по команде и болельщиков. Бла-бла — это неважно. Будущее далеко, главное — то, что происходит сейчас», — написал в своем сообщении 27-летний футболист.

Также игрок отметил, что вовлечен в команду на 1000 процентов и силен вместе с ней, и добавил, что между ним и клубом нет никаких проблем, и «это не изменится».

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Поль Погба всерьез намерен покинуть «МЮ» и даже готов расстаться со своим агентом Мино Райолой, если тот не найдет ему новый клуб. При этом до того сам футболист заявил, что хочет уйти из команды и что между ним и «МЮ» «все кончено».