Варшава, 13 декабря, 2020, 14:51 — ИА Регнум. По итогам 2019 года больше всего квартир в Польше среди иностранных покупателей приобрели граждане Украины, сообщает 13 декабря «112 Украина» со ссылкой на Польское агентство печати (PAP).

(сс) Alex Romanuke Варшава

В 2019 году иностранными гражданами в Польше было приобретено 8,5 тысячи квартир, 3,2 тысячи из которых купили граждане Украины, что составило 37,6% от общего числа приобретенных иностранцами квартир.

Эксперты утверждают, что чаще всего иностранные граждане приобретают жилье в крупных польских городах — Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске. В целом иностранные граждане приобрели в Польше 204 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Учитывая среднюю стоимость одного квадратного метра недвижимости в пределах 9 тысяч злотых (€2 тыс.), в 2019 году иностранцы потратили на приобретение польской недвижимости более 1,8 млрд злотых (около €400 млн).

Специалисты отметили, что в отличие от покупателей из стран Западной Европы, которые рассматривают покупку польской недвижимости в качестве инвестиций, украинские граждане приобретают жилье для удовлетворения жилищных потребностей.

Сообщается, что в 2019 году компетентными органами Польши Украине также было предоставлено 270 разрешений на приобретение 53,3 га земли.

Эксперты отмечают, что в целом в последующие годы в республике ожидается сохранение тенденции роста объемов продажи польской недвижимости иностранцам, однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса объемы продаж вероятнее всего будут снижены.

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