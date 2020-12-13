Москва, 13 декабря, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Российские ретейлеры смогут обеспечивать гражданам России возможность покупать продовольственные товары по доступным ценам. Об этом сегодня, 13 декабря, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства поднял вопрос о том, что цены на продовольственные товары в стране начались расти без видимых причин. Российский лидер подчеркнул, что пандемия корнавируса никак не могла повлиять на рост цен на продовольствие. Путин выразил мнение, что поставщики и производители хотят «подтянуть» цены на продовольствие до «общемирового» уровня, что, конечно, недопустимо, так как доходы граждан в России до этого уровня явно не дотягивают.

Председатель правительства России Михаил Мишустин незамедлительно отреагировал на слова президента и распорядился к 14 декабря представить нормативно-правовые акты, которые бы обеспечивали сдерживание цен на продовольствие. Также правительство намерено осуществлять мониторинг отпускных розничных цен через систему онлайн-касс.

По словам Белякова, российские ретейлеры смогут обеспечить гражданам возможность приобретать продовольственные товары по доступным ценам.

«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам (возможность — ИА REGNUM) <…> купить продукты по доступным для них ценам», — сказал он.