Москва, 13 декабря, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе официального визита в Москву обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу ситуацию в Карабахе, сообщила 13 декабря пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своем telegram-канале.

Mil.am Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян

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По информации министерства обороны Армении 12 декабря подразделения вооруженных сил Азербайджана в Гадрутском районе Карабаха атаковали села Хин Тахер и Хцаберд. В частности, вооруженные силы Азербайджана вступили в населенный пункт Хин Тахер и вплотную приблизились к населенному пункту Хцаберд. При этом, источник сообщает о шести раненных со стороны Армении и раненных и убитых со стороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве Армении осудили действия азербайджанской армии и заявили об угрозе мира, достигнутого благодаря личным усилиям российского президента Владимира Путина.

«Сложившаяся ситуация идет вразрез с ключевым требованием совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана — о прекращении боевых действий. Она ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря личным усилиями президента России Владимира Путина», — сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.

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