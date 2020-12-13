Москва, 13 декабря, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции смогли излечиться 4840 человек. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает столичный штаб по борьбе с коронавирусом.

Mos.ru Медицинский работник в защитном костюме

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»В столице выздоровел еще 4841 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции», — сообщили в штабе.

Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 в Москве смогли излечиться 529 620 пациентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва первой приняла на себя удар пандемии коронавируса. Столица по-прежнему лидирует по числу суточного прироста выявленных случаев заражения. Тем не менее значительные ресурсы, сконцентрированные в городе, и сильная система здравоохранения позволяют удерживать ситуацию.