Москва, 13 декабря, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании в регионе Южного Кавказа «платформы шести», в которой предполагается участие Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии, России и даже Армении, для развития сотрудничества между странами, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир

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»Мир наступит в регионе когда Турции там не будет. А это вполне могут устроить курды, с их рождаемостью 4,2 ребёнка против 1,8 у турок. К 2040 году курдов будет вровень с турками», — поделился мнением Artur K.

Многие комментаторы пришли к мнению, что Эрдоган не остановится только лишь на Южном Кавказе. Люди считают, что президент Турции попытается поставить под влияние своей республики весь кавказский регион.

«И будет Османская империя по всему бывшему советским Кавказу. Этого подарка туркам ни в коем случае нельзя делать. Они будут и на северный Кавказ лезть всенепременно», — считает Олег Ф.

Отдельные граждане оказались уверены, что создание подобной платформы станет для России проблемой. Люди считают, что Эрдоган стремится отобрать у России часть её земель.

«Честно говоря, от них нам вечные проблемы! Как заноза! Скоро и у нас будет потребовать Краснодар, Сочи и несколько городов в придачу! Пора бы их на место ставить нашим властям!» — считает пользователь под псевдонимом «Армагеддон».

Ряд пользователей пришёл к выводу, что подобное образование может пойти для региона на пользу. Люди уверены, что то положение дел, которое складывалось последнее время, в итоге привело к кровопролитной войне. Поэтому, уверены люди, нужно что-то менять.

«А разве это плохо? Лучше мир, чем война. Да и Армения ничего не может предложить. И не предлагала 30 лет, одни лишь проблемы, которые решает Россия», — написал Роман Л.

Напомним, 10 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил идею о создании в регионе Южного Кавказа «платформы шести» для развития сотрудничества между странами.