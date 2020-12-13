Москва, 13 декабря, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Заявление депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок России», в ответ на которое МИД республики выразило ноту с призывом принять меры для предотвращения подобных высказываний, вызвало обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

"Мой дед строил в Карагандинской области в г Темиртау металлургический комбинат. Он как и многие другие приехали из Сибири строить вторую магнитку. Он проработал там всю свою жизнь. В 90е годы, когда Казахстан уже был независимым государством, он шёл вечером с завода домой и нёс зарплату. Его остановили сотрудники ППС, отвезли за город, избили и забрали все деньги. После этого мой дед и моя бабушка уехали из Казахстана», — поделился историей Артур Г.

Многие комментаторы пришли в недоумение от ноты, которую выразил МИД Казахстана в стороны Российской Федерации. Граждане уверены, что депутат Госдумы не вкладывал в своё высказывание и доли негатива.

«Я думаю, Никонов сообщая это, не вкладывал какой-либо негативный смысл, учитывая добрососедские и партнерские отношения России и Казахстана, а российский МИД, отвечая на ноту, урегулирует недопонимание», — написал Фёдор П.

Некоторые оказались полностью солидарны с мнением Никонова по данному вопросу. Люди отмечают, что именно Россия стала причиной возникновения Казахстана, как полноценной республики.

«Я, конечно, согласен на 100% с российским политиком, потому что он правду сказал. Современный Казахстан — это бывшая Киргизская АССР. Не было никакого Казахстана. Почитайте, кто не верит. Всё это произошло в 20-е годы прошлого века. Но давайте быть честными и говорить всё, как есть, ведь при Союзе многие земли были переданы под юрисдикцию соседних государств, либо просто подарены, так сказать. Теперь до сих пор многие республики ссорятся по этому поводу т.к. демаркация незавершенна. А воз и ныне там. Так что не будем ссориться, товарищи», — пишет пользователь Dan.

Часть граждан пришла к выводу, что многие республики, при развале СССР, получили право над управлением территорией за счёт национального признака. Люди уверены, что проблема заключается в том, что основная часть России не имела национальной идентификации, в результате чего несправедливо потеряла множество своих земель.

«Произошел страшный перекос при создании Союза Советских Социалистических Республик. Пошли на самый опрометчивый шаг, очертив круг интересов республик. Были учтены интересы всех стран, входящих в Союз, кроме РСФСР. Так спешили, что о земельном разграничении в своде законов, закрепляющим право пользования территорией РСФСР коренными русскими жителями, не указали. Ровно так же, как сейчас», — считает Юрий К.

Напомним, 12 декабря Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории республики.