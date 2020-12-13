Анкасвилл, США, 13 декабря, 2020, 10:31 — ИА Регнум. Российский боксер Матвей Коробов уступил представителю США Рональду Эллису в рейтинговом поединке, проходившем в рамках вечера бокса в Анкасвилле (США). Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Российскому спортсмену засчитали поражение техническим нокаутом после четвертого раунда, когда он из-за травмы ноги не смог далее продолжать поединок.

При этом в предыдущем поединке с британцем Крисом Юбенком в декабре 2019 года, на кону в котором стоял титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 72,6 кг, Коробов во втором раунде получил травму плеча и также не смог продолжать поединок, после чего ему также засчитали поражение техническим нокаутом.

Отметим, данное поражение стало четвертым для 37-летнего Матвея Коробова при 28 победах (14 нокаутом) и одной ничьей. Для 31-летнего Рональда Эллиса эта победа стала 18-й (12 нокаутом) при одном проигранном поединке и двух ничьих.