Вашингтон, 13 декабря, 2020, 08:34 — ИА Регнум. До 23 человек возросло число задержанных полицией участников акций протестов возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба мэра города Мюриэл Боузер.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест

Шестеро задержанных подозреваются в нападении на полицейских, десять в нападении, ещё четверо в организации беспорядков. В результате столкновений пострадали как минимум восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции. Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, акции противников и сторонников действующего президента США Дональда Трампа состоялись 12 декабря в городе Вашингтоне, столице США. Полиции удалось вытеснить демонстрантов из кварталов рядом с Белым домом, но избежать стычки между группами протестующих не удалось.