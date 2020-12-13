Берлин, 13 декабря, 2020, 08:11 — ИА Регнум. Главную премию Европейской академии кино в 2020 году получила трагикомедия датского режиссёра Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Цитата из к/ф «‎Ещё по одной». Реж. Томас Винтерберг. 2020. Дания, Швеция, Нидерланды

Помимо главной премии в категории «Лучший фильм» Винтерберг также получил премию в номинации «Лучший режиссёр» и «За лучший сценарий» (совместно со сценаристом Тобиасом Линдхольмом). Премии «Лучший актёр» был удостоен исполнитель одной из ролей в фильме «Ещё по одной» Мадс Миккельсен.

Лучшей актрисой 2020 года в Европейской академии кино назвали Паулу Бер за роль в фильме «Ундина» режиссёра Кристиана Петцольда. Победителем в категории «Лучший документальный фильм» признана картина «Коллектив» режиссёра Александра Нанэу.

Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. По замыслу авторов она должна была стать европейской альтернативой американской премии «Оскар».