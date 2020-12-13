На Украине напомнили слова Гафта о Крыме и войне в Донбассе
Киев, 13 декабря, 2020, 07:45 — ИА Регнум. Журналисты украинского издания «Обозреватель» в связи с известием о смерти артиста Валентина Гафта напомнили своим читателям его высказывания о гражданской войне в Донбассе и о российском Крыме. Соответствующий материал был размещен на сайте издания 12 декабря.
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По информации журналистов издания, Валентин Гафт был одной из самых цитируемых на Украине персон, негативно высказывающихся о событиях в Донбассе и Крыму. В частности, актер негативно высказывался о военных действиях, так как из-за войны гибнут невинные люди.
Также издание напомнило слова Валентина Гафта о дружбе народов в СССР, а также о том, что россиянам не могло прийти в голову, что жители соседних государств — Украины и России — будут воевать друг с другом.
Вместе с тем журналисты украинского СМИ напомнили, что Валентин Гафт и положительно высказывался об Украине, ее жителях, ее языке и говорил, что для него Украина была особенной страной, но при этом он выражал недоумение в связи с войной в Донбассе.
Журналисты также напомнили о реакции актера на приглашение Украины свободно въезжать и выступать в стране в период гражданской войны в Донбассе, которая длится до сих пор.
На Украине Валентин Гафт находился в так называемом «белом списке» деятелей культуры, то есть его отнесли к тем, кто поддерживал Украину и негативно высказывался о так называемой «российской агрессии», но актер заявлял, что предпочел бы оказаться в «черном списке».
Напомним, советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт скончался 12 декабря в Москве. Артисту было 85 лет.
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