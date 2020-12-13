Киев, 13 декабря, 2020, 07:45 — ИА Регнум. Журналисты украинского издания «Обозреватель» в связи с известием о смерти артиста Валентина Гафта напомнили своим читателям его высказывания о гражданской войне в Донбассе и о российском Крыме. Соответствующий материал был размещен на сайте издания 12 декабря.

Mos.ru Валентин Гафт

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По информации журналистов издания, Валентин Гафт был одной из самых цитируемых на Украине персон, негативно высказывающихся о событиях в Донбассе и Крыму. В частности, актер негативно высказывался о военных действиях, так как из-за войны гибнут невинные люди.

«Те войска или эти — не важно: происходит истребление невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Из-за чего? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь», — процитировали в издании фрагмент интервью актера изданию «Гордон».

Также издание напомнило слова Валентина Гафта о дружбе народов в СССР, а также о том, что россиянам не могло прийти в голову, что жители соседних государств — Украины и России — будут воевать друг с другом.

«Какими бы ни были отношения между Россией и Украиной, нельзя было доводить до гибели людей, до уничтожения сел и деревень. Это дикость. К сожалению, человек не всегда бывает человеком, а наоборот — дикарем и уродом. Какой бы ни была советская власть, у нас была настоящая дружба народов, нам в голову не могло прийти, что украинцы и россияне будут воевать друг с другом», — цитирует Гафта «Обозреватель».

Вместе с тем журналисты украинского СМИ напомнили, что Валентин Гафт и положительно высказывался об Украине, ее жителях, ее языке и говорил, что для него Украина была особенной страной, но при этом он выражал недоумение в связи с войной в Донбассе.

«Кто бы тогда поверил, что брат пойдет убивать брата, с которым столько связано», — задавался вопросом артист.

Журналисты также напомнили о реакции актера на приглашение Украины свободно въезжать и выступать в стране в период гражданской войны в Донбассе, которая длится до сих пор.

«Мне Украина предлагает: приезжайте к нам в гости — свободный въезд. Но кому она нужна в таком виде? Как можно ехать к людям, с которыми ты воюешь? Это что-то новое. Они говорят: приезжайте, выступайте. А потом? Будем опять вас убивать? Это смешно сейчас — говорить о свободном въезде», — напомнили слова Гафта журналисты украинского издания.

На Украине Валентин Гафт находился в так называемом «белом списке» деятелей культуры, то есть его отнесли к тем, кто поддерживал Украину и негативно высказывался о так называемой «российской агрессии», но актер заявлял, что предпочел бы оказаться в «черном списке».

Напомним, советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт скончался 12 декабря в Москве. Артисту было 85 лет.

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