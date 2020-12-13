Москва, 13 декабря, 2020, 07:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день не существует исследований, свидетельствующих об опасности хранения смартфона рядом с кроватью во время сна. Об этом сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко «Российской газете».

Федерико Дзандоменеги. В постели. 1878

Кузьменко напомнил о заключении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в 2014 году. Тогда эксперты ВОЗ обобщили результаты 20-летних исследований и не нашли статистически достоверной корреляции между повешенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных смартфонов.

Эксперт Роскачества подчеркнул, что эти данные относятся только к вопросу потенциального вреда излучения смартфонов. При этом мобильные устройства могут причинять вред здоровью другими способами. Например, продолжительное использование мобильных устройств перед сном с выключенным светом может привести к повышенной нагрузке на глаза, а также вызвать нарушения сна.

«Так что оставлять в стороне мобильный телефон за час до сна, поставив будильник на завтра, самый оптимальный вариант», — подытожил Кузьменко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али отметил, что ввиду противоречивых результатов медицинских исследований следует по возможности сокращать время контакта с мобильным смартфоном.