Абакан, 13 декабря, 2020, 07:28 — ИА Регнум. По состоянию на 13 декабря в Хакасии коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 14 410 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 179 случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Выздоровели за сутки ещё десять человек с диагнозом COVID-19. За весь период в Хакасии коронавирус победили 10 940 человек.

Лечение проходят 3232 жителя Хакасии с диагнозом COVID-19. У 187 пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме, 41 человек подключён к аппаратам ИВЛ.

За всё время в республике скончался 171 пациент с коронавирусом.