Красноярск, 13 декабря, 2020, 06:57 — ИА Регнум. По состоянию на 12 декабря в Красноярском крае коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 40 246 человек, в том числе за сутки подтверждено 336 новых случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Выздоровели за сутки 386 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число выздоровевших — 32 945 человек.

За сутки в крае скончались 20 пациентов с коронавирусом, за весь период эпидемии коронавируса — 1349.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли законопроект о наделении регионального правительства полномочиями по дополнительной поддержке медиков.