Лондон, 13 декабря, 2020, 05:52 — ИА Регнум. Масштабные запасы еды, товаров и лекарств создают по совету властей магазины Великобритании на фоне выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза «Без сделки». Об этом 12 декабря сообщает издание Sunday Times.

(сс) Philafrenzy Пустые полки в супермаркете Великобритании

Отмечается, что в случае, если стороны не придут к соглашению, возможен беспрецедентный всплеск паники среди покупателей. Власти Великобритании и супермаркеты обеспокоены и боятся повторения ситуации, случившейся весной в связи с пандемией COVID-19. Тогда покупатели скупали в магазинах всё подряд, включая туалетную бумагу.

По данным издания, Миндзрав предупредил поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин о необходимости сделать запасы как минимум на 1,5 месяца на специальных складах.

Напомним. Великобритания вышла из состава Евросоюза, но сейчас в отношении неё действуют правила переходного периода. К Британии применяются нормы ЕС, все торговые сделки совершаются без квот и уплаты пошлин. Такой порядок будет действовать до 31 декабря 2020 года. Далее сторонам необходимо будет заключить договор по торговле. В случае, если стороны не придут к соглашению, будут восстановлены часть тарифов и погранконтроль. Переговоры об условиях нового партнёрства идут уже несколько месяцев, но результата пока не дали.