Степанакерт, 13 декабря, 2020, 05:31 — ИА Регнум. Обследование частных домов и приусадебных участков в рамках работ по разминированию территории продолжают российские военнослужащие в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские саперы разминируют территорию Нагорного Карабаха

Российскими миротворцами была проведена инженерная разведка с последующим разминированием территории в районе аэропорта Степанакерта, обследованы частные дома и приусадебные участки, а также территория вокруг опор линий электропередач.

За прошедшие сутки российские военные обезвредили 12 га территории, уничтожив более 170 неразорвавшихся снарядов. Была обеспечена безопасность работы бригады по восстановлению объектов энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в ходе боевых действий.

По данным Минобороны РФ, всего в Нагорном Карабахе было разминировано более 150 га территории, а также 32 км автодорог. Военнослужащие обнаружили и уничтожили более 4 760 боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки из Еревана в Степанакерт вернулись более 630 беженцев.