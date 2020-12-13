Даллас, США, 13 декабря, 2020, 04:21 — ИА Регнум. Американский музыкант, автор и исполнитель, гитарист и легенда кантри-музыки Чарли Прайд скончался на 87-м году жизни от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Об этом 12 декабря сообщается в Facebook Прайда.

(сс) Republic Country Club Чарли Прайд

В сообщении сказано, что Чарли Прайд был госпитализирован в больницу города Далласа в конце ноября с симптомами заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. В течение нескольких недель музыкант находился под наблюдением врачей, которые боролись за его жизнь. Несмотря на все усилия команды медиков, музыкант скончался в возрасте 86 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Прайд стал первым темнокожим американцем, добившимся успеха в жанре кантри-музыки, считавшейся традиционной для белых, и первым темнокожим американцем, вошедшим в Зал славы кантри. Музыкант стал трёхкратным обладателем премии «Грэмми», в том числе за лучшее мужское вокальное кантри-исполнение.