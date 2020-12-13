Берлин, 13 декабря, 2020, 04:21 — ИА Регнум. В Германии не позднее 16 декабря из-за ситуации с коронавирусом будет введён жёсткий карантин. О договорённости, достигнутой федеральными и региональными властями страны, 13 декабря сообщает интернет-издание Business Insider.

Каспар Давид Фридрих. Женщина у окна (фрагмент). 1822

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По его данным, в ходе переговоров премьер-министров федеральных земель и канцелярии правительства ФРГ федеральный офис настаивал на ужесточении карантина — фактически введении локдауна — уже с 15 декабря. На видеоконференции канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министрами земель, которая в формате видеоконференции пройдёт 13 декабря, планируется окончательно определиться с датой.

Новые ограничения, которые будут введены на срок до 10 января, гражданам будет разрешено устраивать в частных домах и квартирах встречи для представителей только двух домохозяйств, с участием не более пяти человек (исключая детей младше 14 лет). С 24 по 26 декабря планируется некоторое послабление — разрешение встречаться до 10 человек, но только родственникам.

Пока между федеральным правительством и регионами не достигнуто согласие в вопросах о закрытии детских садов — земли настаивают, чтобы они продолжали работать и до 10 января. Что касается школ, то они всё это время будут работать в дистанционном режиме.

Напомним, что по данным американского университета Джонса Хопкинса, собирающего медицинскую статистику по миру, на 04:00 мск 13 декабря на территории Германии было зафиксировано 1 320 588 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в стране 21 651. По степени распространения коронавируса Германия находится в мире на 12-м месте.