Москва, 13 декабря, 2020, 03:34 — ИА Регнум. Авиарейсы из Москвы в Хельсинки возобновляет авиакомпания «Аэрофлот». Об этом 12 декабря сообщает РИА «Новости».

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево»

Авиаперелёты будут производиться из аэропорта «Шереметьево» в Москве в аэропорт «Вантаа» в Хельсинки. Начиная с 24 декабря перелёты будут осуществляться каждый четверг, кроме 31 декабря, до конца зимнего расписания.

Напомним, авиаперелёты в Финляндию были прекращены в середине апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении авиаперелётов в Объединённые Арабские Эмираты из города Грозного (Чечня).