Анкара, 13 декабря, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом 12 декабря заявил, что иранские заявления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — неприемлемы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

President.az Президент Турции Реджеп Эрдоган на параде в Баку

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Как ранее сообщалоИА REGNUM, дипломатический скандал между Тегераном и Анкарой начался после того, как в Баку Эрдоган прочитал стихотворение азербайджанского поэта, которое в Иране восприняли как посягательство на иранские территории.

В ходе переговоров обсуждалась позиция иранской стороны по этому инциденту.

Чавушоглу сообщил министру иностранных дел Ирана, что это стихотворение касается территорий Нагорного Карабаха и что Эрдоган даже не намекал на Иран в своей речи. Он также подчеркнул, что неприемлемо выдвигать безрассудные и безосновательные обвинения со стороны Ирана в отношении президента Эрдогана.

Чавушоглу напомнил, что Турция в самые трудные моменты, «когда все поворачивались спиной», всегда была на стороне Ирана. Он отметил, что, учитывая этот факт, заявления Ирана ещё больше огорчают Турцию.