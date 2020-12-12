Вашингтон, 13 декабря, 2020, 01:50 — ИА Регнум. В США число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 16 млн. Это следует из данных, опубликованных 13 декабря американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики по стране и миру.

Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По данным на 01:30 мск, на территории США было зафиксировано 16 014 839 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в стране 297 501. По степени распространения SARS-CoV-2 США находятся на первом месте. Второе и третье — у Индии и Бразилии.

В наибольшей степени от коронавируса в США пострадали штаты Калифорния (1 535 962 заразившихся), Техас (1 395 889) и Флорида (1 116 973).

Всего в мире на сегодняшний день подтверждено 71 521 182 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 1 602 163 человека с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, более 650 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в мире за минувшие сутки.