Москва, 13 декабря, 2020, 01:34 — ИА Регнум. Оттепель ожидается на предстоящей неделе в регионах Центрального федерального округа, а в Приволжском федеральном округе будет наблюдаться аномальное потепление. Об этом 12 декабря сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

По словам Вильфанда, уже к 15 декабря в Центральном федеральном округе температура воздуха днём поднимется до нуля градусов, а к 17 декабря установится плюсовая температура.

В приволжских регионах в этот же период будет наблюдаться существенное потепление. Аномальное тепло придёт на смену аномальному холоду. На Средней Волге температура воздуха превысит климатическую норму на 2−4 градуса, а на Нижней Волге будет около нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в каких регионах России будет наблюдаться наиболее холодная погода.