Афины , 13 декабря, 2020, 00:01 — ИА Регнум. В Греции полиция и управление безопасности арестовали двух граждан страны за шпионаж в пользу Турции, сообщает 12 декабря ERT со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Victor Арест

Сообщается, что граждане были арестованы на острове Родос. Один из них работал на пассажирском судне, которое обслуживает паромные переправы, соединяющие Родос с островом Кастелоризо. Второй арестованный работает в консульском учреждении на Родосе.

По данным СМИ, один из них фотографировал греческие военные корабли и отправлял эти фотографии сотруднику турецкого консульства на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости ввести против Анкары санкции и немедленно вывести из этого морского региона все турецкие суда, включая военные корабли.

Читайте также: Турцию «не сильно беспокоят» новые санкции ЕС — Эрдоган