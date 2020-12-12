Вашингтон, 12 декабря, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Хотя инициативу Трампа поддержало большинство контролируемых республиканцами штатов, но далеко не все. Власти некоторых республиканских штатов со всей очевидностью играют против Трампа, как это видно в случае с губернаторами-республиканцами в Джорджии и Аризоне. Можно предположить, что задача трампистов заключается в том, чтобы консолидировать партию и выдавить из нее «предателей», подыгрывающих демократам».

Jonathan McIntosh Республиканский слон

Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала заявление лидеров Республиканской партии в Техасе, призвавших создать на базе штатов, поддержавших иск Техаса в Верховном суде США, сообщество штатов, «уважающих конституционные права граждан».

«Этот призыв не следует трактовать как заявку на создание «Новой Конфедерации», до этого ещё далеко. Вместе с тем это серьезный шаг в направлении достижения сторонниками Трампа полного контроля над Республиканской партией, где его и так поддерживает две трети конгрессменов, присоединившихся к иску Техаса, и примерно столько же постоянных избирателей этой партии» — отметила политик.