Киев, 12 декабря, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» экс-боевика ВСУ Виталия Маркива, который был осужден в Италии, но позже оправдан, за убийство журналистов в Донбассе. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе офиса Зеленского.

President.gov.ua Виталий Маркив

«Зеленский, принимая во внимание ходатайство министерства внутренних дел Украины, подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом «За мужество» III степени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство в Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика, журналиста Андрея Миронова.

Однако спустя три года апелляционный суд счёл экс-боевика ВСУ невиновным и выпустил из тюрьмы, после чего Маркив тут же вылетел на Украину, где был встречен с почестями. Следственный комитет России потребовал заочного ареста Маркива.

Читайте также: Боевика Нацгвардии Украины торжественно встретили в Киеве