Челябинск, 12 декабря, 2020, 20:21 — ИА Регнум. В Челябинской области 31 декабря 2020 года остаётся рабочим днём. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Pawel Maryanov Челябинск

Она отметила, что глава региона Алексей Текслер отказался объявлять этот день выходным, и ей его позиция больше импонирует. Дело в том, что в регионах, в которых 31-е объявлено выходным, людям придётся работать в субботу, 26 декабря.

Лучше 31 декабря проработать до обеда, чем 26-го до 16:00, добавила чиновница. Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России уже сделали последний день года выходным.