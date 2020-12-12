Киев, 12 декабря, 2020, 20:04 — ИА Регнум. В офисе президента Украины (ОПУ) считают, что расширение санкционного списка России в отношении украинских политиков выглядит «нелепо, отчасти неадекватно и точно глупо».

Александр Горбаруков На Украине

Позицию ОПУ вечером 12 декабря озвучил советник руководителя офиса президента Михаил Подолякв комментарии изданию УНН.

Напомним — накануне стало известно, что в обновленный список санкций России против Украины попали нынешний глава Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и еще ряд депутатов парламента из фракции «Слуга народа».

Подоляк подчеркнул, что никакого давления «эта история» ни на кого в Киеве не оказывает.

«Ведь у председателя Рады, наших депутатов… сегодня нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения по санкциям… Медийный же эффект также крайне сомнителен. Скорее, это выглядит анекдотично, и скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризации собственного населения», — отметил он.

Представитель ОП считает, что оптимальной же реакцией Украины на решение будет только соответствующее официальное заявление профильного министерства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня МИД Украины действительно выразил протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся специальные экономические меры. МИД заявил, что решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества, и выразил мнение, что «этот противоправный шаг является продолжением агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях».

В настоящий момент в список граждан Украины, к которым применят специальные экономические меры, входят 849 человек.