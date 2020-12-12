Москва, 12 декабря, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Залповый пуск четырех ракет «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км, заявил 12 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава»

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота из подводного положения произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря», — доложил Шойгу президенту России Владимиру Путину.

Министр добавил, что все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря АПЛ «Владимир Мономах» впервые осуществила запуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» в акватории Охотского моря. Ракеты, полет которых прошел в штатном режиме, поразили все намеченные цели на полигоне «Чижа» в Архангельской области.

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