Астана, 12 декабря, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В МИД Казахстана отреагировали на высказывание председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Вячеслава Никонова («Единая Россия») о территории республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Казахстана

«Заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале… Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», — говорится в заявлении МИД Казахстана.

В ведомстве также заявили, что «участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков» в отношении Казахстана «наносят серьёзный ущерб союзническим отношениям» между странами. Ведомство передало ноту с позицией временному поверенному в делах России Александру Комарову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вклад первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитие отношений союзнического характера и стратегического партнерства с РФ является особо ценным.

Кроме того, считает Лавров, Назарбаев был одним из архитекторов экономического сближения государств на пространстве бывшего СССР, в результате чего в 2015 году появился Евразийский экономический союз.

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